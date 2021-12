Whindersson Nunes fará leilão com peças marcantes de sua carreira para doar para as aldeias indígenas afetadas pelas chuvas na Bahia - Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes fará leilão com peças marcantes de sua carreira para doar para as aldeias indígenas afetadas pelas chuvas na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 12:10 | Atualizado 27/12/2021 12:14

Rio - Vários famosos estão se mobilizando para ajudar as vítimas das fortes chuvas que, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), afetaram mais de 430 mil pessoas em todo o estado. Já são 16.001 desabrigados, 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos.

Nas redes sociais, celebridades como Whindersson Nunes, Virgínia Fonseca, Ivete Sangalo, Preta Gil, Luisa Sonza, Wesley Safadão, entre outros, estão pedindo e fazendo doações. Muitos estão usando a hashtag #SOSBahia para falar sobre o assunto.

Wesley Safadão fará um show em Barra Grande nesta segunda e decidiu doar 100% de seu cachê. "Hoje estarei em Barra Grande, na Bahia, e diante da triste situação que o sul do estado está vivendo, decidi que vou doar 100% do meu cachê desse show para ajudar. Vamos juntos nessa corrente de fé e amor, ajude você também com o que puder!", contou o cantor nas redes sociais.

Whindersson Nunes contou nas redes sociais que vai liberar um site onde fará um leilão com peças marcantes de sua carreira. O lucro será revertido para aldeias indígenas atingidas pelas fortes chuvas. "Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de 'Qual é a senha do Wi-Fi', e também a primeira guitarra que tive, e várias coisas. O valor arrecadado vai para as aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia", garantiu.

GKay respondeu a postagem de Whindersson dizendo que também quer ajudar. "Amigo, quero entrar nessa contigo, eu podia ver alguns looks da Farofa, não sei, enfim, quero ajudar também", disse a influenciadora, que recentemente comemorou seu aniversário em um resort de luxo e uma festa de três dias chamada Farofa da GKay.

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, que tem uma marca de cosméticos, também vai ajudar. "De hoje até dia 31 vamos doar todo nosso lucro para ajudar a Bahia. Continuo pedindo para que todos ajudem da maneira que conseguirem", garantiu no Instagram, onde tem quase 32 milhões de seguidores.

A dançarina baiana Lore Improta, casada com o cantor baiano Léo Santana, também está tentando ajudar. "Por favor, gente, vamos ajudar! Estou aqui mobilizando, vendo como podemos ajudar de uma forma mais massiva. Realmente as cidades aqui no sul da Bahia estão precisando muito, muito de ajuda da gente. Eles perderam casa, tem muita gente desabrigada, não tem água para tomar, não tem agasalho", disse.

"Tem vários lugares onde vocês podem ajudar. Já fiz minha doação, mas queria algo mais, e aí estava no meu quarto antigo na casa dos meus pais... Quem me acompanha sabe que faço um bazar beneficente. Todo dinheiro arrecadado no bazar [que ela fará nos próximos dias] será doado para as cidades que estão precisando por conta das chuvas", finalizou.

A baiana Ivete Sangalo fez um post ensinando aos seguidores como fazer doações. "Minha gente. As chuvas estão castigando o sul da Bahia. Vamos nos mobilizar e ajudar. Urgência!", escreveu. Preta Gil também ensinou como doar. "Vou deixar aqui maneiras de ajudar algumas cidades da Bahia. SOS Bahia".

O ex-BBB Gil do Vigor também pediu ajuda nas redes sociais. "O Sul da Bahia está precisando das nossas orações e também da nossa ajuda, seja doando ou compartilhando para alcançar o máximo de pessoas. Ao menos 19 cidades estão sendo atingidas e 66 continuam em estado de emergência. Seguem alguns meios de doação. #SOSBahia #SOSsuldabahia".

A cantora Pocah disse estar tentando ajudar, mas ainda não encontrou uma forma segura. "Orem pela Bahia! É muita chuva, casas destelhadas, pessoas sem terem para onde ir, o que vestir e comer! Ajudem essas famílias! Segundo um fã meu que mora em Itabuna, já são mais de 600 desabrigados. Estou buscando informação e tentando ajudar mas não encontrei uma forma segura", escreveu.

Luisa Sonza também pediu apoio de seus fãs. "Ajudem! Nesse tweet tem algumas cidades para ajudar com o que puder #SOSBahia".