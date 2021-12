Felipe Neto - Reprodução

Felipe Neto Reprodução

Publicado 27/12/2021 17:33 | Atualizado 27/12/2021 17:47

Rio - A assessoria de Felipe Neto anunciou, na tarde desta segunda-feira, que o youtuber e Bruna Gomes não estão mais juntos. Após quatro anos de namoro, chegou ao fim o relacionamento dos dois por meio de um telefonema conforme relatou a agora ex-namorada do influenciador.

"Assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos seus fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem estar e saúde mental", começa o comunicado da assessoria de Felipe Neto.

"Ele irá continuar afastado nas redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado pra voltar. Em nome de toda equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias histórias a respeito do término", finaliza a nota.

Já Bruna revelou que foi surpreendida pela ligação de Felipe e pela notícia. "Fui surpreendida com telefonema do meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando um fim a nossa relação. Portanto, sim, é verdade", contou a jovem por meio das redes sociais.