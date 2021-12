Laura, de 7 meses, filha de Abicieli Silveira, tio de Marília Mendonça, passa por cirurgia no coração - Reprodução Internet

Publicado 28/12/2021 10:21

Rio - A pequena Laura, de apenas 7 meses, filha de Abicieli Silveira, tio de Marília Mendonça que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro, passou por uma cirurgia no coração esta semana. Nayara Moura Sousa, viúva de Abicieli, contou no Instagram que o procedimento foi bem-sucedido. Laura nasceu com uma cardiopatia congênita, uma anormalidade na estrutura e na função do coração.

"Passavam mil coisas na minha cabeça. Medo, insegurança, não ter seu papai do nosso lado... Enfim, foi muito difícil para mim. Quando deixei você lá no centro cirúrgico, já sedada, o anestesista olhou e disse: 'Agora você dá um beijinho nela e daqui a pouco devolvo ela para você'. Mais uma vez meu coração ficou em pedaços", escreveu a mãe da menina.

Marília Mendonça, seu tio Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, mais conhecido como Bahia; o piloto, Geraldo Medeiros; e o copiloto, Tarciso Viana, morreram em um acidente de avião em Minas Gerais no dia 5 de novembro. A cantora faria um show em Caratinga naquela noite.