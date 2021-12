Vanessa Giácomo curte praia da Barra da Tijuca com os filhos

Rio - A atriz Vanessa Giácomo, de 38 anos, aproveitou o sol desta segunda-feira para ir à praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com os filhos, Raul de Oliveira, de 13 anos, Moisés de Oliveira, de 11, e Maria Dioguardi, de apenas 6. A atriz da Globo, que estava no ar na reprise da novela das 19h "Pega Pega", foi clicada usando um vestido longo e confortável branco. Simpática, ela chegou a sorrir para as lentes do fotógrafo de plantão.

