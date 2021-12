Equipe do artista relembrou seu exílio durante o Golpe Militar - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 15:13

Rio - O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27), para anunciar que o disco 'Gilberto Gil', lançado em 1971 ganhou uma nova edição em vinil. No dia 27 de dezembro de 1968, o cantor foi preso em virtude do AI-5, durante a ditadura militar brasileira. No ano seguinte, o artista precisou se exilar em Londres, onde criou o álbum.

fotogaleria "Há 53 anos, no dia 27 de dezembro de 1968, Gil era preso em virtude do AI-5, durante a ditadura militar. Era o início do processo que o levaria ao exílio em Londres no ano seguinte", disse no Instagram.

Gilberto Gil disponibilizou aos fãs fotografias raras dessa época. "Essas são algumas imagens do período em que Gil passou na capital da Inglaterra. Em 1971, o disco 'Gilberto Gil' eternizou esse momento de sua biografia, com músicas em inglês que retratam as referências musicais adquiridas por Gil", escreveu a equipe do artista.