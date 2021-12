Lionel Messi e a mulher, Antonela Roccuzzo - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 13:51 | Atualizado 27/12/2021 14:17

Rio - O jogador de futebol Lionel Messi, de 34 anos, retornou à Argentina para passar as festas de fim de ano com a família e aproveitar o verão da sua terra natal. Neste fim de semana, o craque posou ao lado da mulher, Antonela Roccuzzo, à beira de uma piscina.

Nas fotos compartilhadas por Antonella, o casal ainda aparece na companhia dos três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. "Verão rosarino", escreveu a mamãe na legenda, fazendo alusão à cidade de Rosário, cidade natal do casal.

Em 2021, depois de quase 20 anos no clube espanhol Barcelona, Messi anunciou mudança para o francês Paris Saint-Germain (PSG) e pegou os seguidores de surpresa. No novo clube, o jogador voltou a fazer dobradinha com o brasileiro Neymar.