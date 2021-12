Mari Antunes, vocalista do babado Novo - Reprodução/Instagram

Mari Antunes, vocalista do babado NovoReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 13:22 | Atualizado 27/12/2021 13:23

Rio - Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo, usou as redes sociais para relatar o drama que vive a região sul da Bahia, que vem sendo castigada por fortes chuvas ao longo do mês de dezembro. A cantora, de 35 anos, fez apelo para que os fãs ajudem às famílias que perderam suas casas e pertences com doações. 18 pessoas morreram e, pelo menos, 430 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

fotogaleria

Natural de Itapetinga, no sul da Bahia, a cantora viajou de Salvador à região para visitar familiares e amigos neste período de Natal e Ano Novo, mas encontrou um cenário diferente do que costuma presenciar normalmente. No Instagram, ela afirmou que "a situação não está fácil" e se emocionou.

"Tenho uma sensação de impotência e procuro ajudar da melhor maneira que posso -- doações, compartilhamentos.. Minha família está se recompondo. Eu estou no Sul da Bahia e meu apelo é para que ajudem quem está em vulnerabilidade. A situação não está fácil. O cenário é terrível. É muita gente desabrigada, sem ter o que comer, nem beber. Estou abalada com a situação", afirmou a cantora



A artista disse que o marido, o empresário Aldo Rebouças, foi às ruas para ajudar as vítimas desabrigadas diante deste cenário desolador. "Meu marido e amigos estão nas ruas resgatando pessoas nas ruas. As equipes estão exaustas. Crianças, bebês, idosos [para ser resgatados]. Itororó, minha terra e terra da minha família, passou por uma situação terrível no dia de Natal. Toda a região precisa de muita ajuda", disse.