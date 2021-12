Mirella falou sobre o interesse das pessoas em sua vida após a separação - Reprodução

Publicado 27/12/2021 12:59

Rio - Após anunciar o término de seu casamento com Dynho Alves, Mirella tem sido acompanhada por internautas que comentam cada passo de sua vida. Nas redes sociais, a cantora demonstrou sua insatisfação com essa situação.

A gota d'água para a cantora veio após o boato de que ela sofreu um acidente de carro. "Que dia eu vou acordar e ter paz? Desde que eu terminei meu relacionamento minha vida está um inferno. Não tenho paciência. Estou de saco cheio da internet inventando coisa, quero sumir de cena para ver se me esquecem um pouco", desabafou.

Na semana passada, Mirella veio a público desmentir a notícia que estaria se envolvendo com Whindersson Nunes. "Eu sou muito reservada para minha intimidade, principalmente de ficar com alguém. Eu estou solteira há pouco tempo. Posso ficar e me envolver com quem quiser, mas isso não significa que não respeito minha privacidade e tempo", disse.

"Eu sou chata sim para essas coisas [de ficar com pessoas] e gosto de respeito com essas coisas ok, não é bagunça. E outra coisa: não é só ser bonito que eu fico com a pessoa não, tem que ser mais que isso, ter conteúdo mesmo. Eu gosto de conhecer primeiro. Tem gente que eu me dou bem, converso e tenho uma relação bacana. Isso é normal de acontecer, ok?", finalizou.

Que dia eu vou acordar e ter paz? — BAD MI mirella (@mirellasierra_) December 26, 2021