Ator testou positivo para a nova variante da Covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2021 16:12

Rio - Luis Lobianco, integrante do 'Porta dos Fundos', contou no último domingo que testou positivo para a Covid-19. Por meio das redes sociais, o humorista explicou a situação para os seguidores e contou que acredita estar com a variante ômicron, que se alastrou pela Europa.

"Hoje fui diagnosticado com Covid. Provavelmente com a variante ômicron que circula aqui na Europa. Nos últimos 5 dias é impressionante o número de pessoas positivas em Lisboa (onde estive trabalhando) e Barcelona, onde vim passar o Natal e permaneço agora", iniciou o relato.

"Pra evitar ruído, escrevo aqui contando que me sinto bem e tenho sintomas leves, como um resfriado. Sou vacinado com duas doses, não tomei a terceira por não estar liberada ao meu grupo quando embarquei. Tenho certeza que a imunização está fazendo a diferença. Estou em isolamento desde o resultado e meus amigos estão me mimando com risada e chocolate", completou.