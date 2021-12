Adriane Galisteu rebate comentário de Mara Maravilha - Reprodução

Publicado 28/12/2021 08:58

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu, de 48 anos, rebateu o comentário de Mara Maravilha, de 53, que a chamou de "nariguda" em rede nacional, durante o "Programa Silvio Santos", do SBT, no último domingo. Mara participou de uma brincadeira em que deveria dar dicas sobre uma personalidade. A resposta certa era "Adriane Galisteu" e a dica de Mara para identificar a apresentadora foi "nariguda".

Galisteu não gostou nadinha do comentário da colega e fez um longo desabafo nas redes sociais. "Eu e meu nariz mais uma vez....Você já se perguntou por que se cobra tanto e encontra tanto defeito em si mesmo? Pelo simples fato de dar ouvidos para terceiros. Você se importa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. No tempo em que vivemos onde a internet tem um peso muito maior em nossas vidas, precisamos estar de bem com a gente mesmo para passar por coisas e pessoas desnecessárias, lidar com comentários sobre nós o tempo inteiro. Se amar do jeito que você é, com seus defeitos e qualidades é o primeiro passo", iniciou a apresentadora.

"Deus te fez assim desse jeitinho, sem tirar nem por. Se olhar no espelho todos os dias e gostar do que vê é a sensação mais deliciosa que existe. Se você nunca teve essa sensação, experimente. Conviva com essa pessoa maravilhosa que você é da melhor forma que puder. Quando você se aceita, você se liberta de uma forma indescritível. Não deixar que pessoas inseguras te coloquem pra baixo é um ato de amor consigo mesmo. Se respeite acima de tudo! Não aceite menos que você merece! Se ame antes de qualquer coisa... Eu sei que as vezes não é fácil, mas faça disso sua lição de casa, seu mantra e acredite: Funciona! Olha eu e meu nariz sendo feliz", completou.