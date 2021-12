Adriane Galisteu rebate comentário de Mara Maravilha, que a chamou de 'nariguda': 'pessoas desnecessárias' - Reprodução

Adriane Galisteu rebate comentário de Mara Maravilha, que a chamou de 'nariguda': 'pessoas desnecessárias'Reprodução

Publicado 28/12/2021 18:31

Rio - A apresentadora Mara Maravilha fez uma live de mais de uma hora para falar sobre a última polêmica: a troca de farpas com a também apresentadora Adriane Galisteu. Tudo começou quando Mara chamou a colega de profissão de "nariguda" em rede nacional , neste domingo, durante o Programa Silvio Santos. Por sua vez, a apresentadora de "A Fazenda" não gostou do comentário e fez um longo desabafo.

fotogaleria

Agora, Mara põe um novo capítulo nesta história, pois não gostou de ser classificada como uma "pessoa desnecessária" por Galisteu. "Sou um ser humano como outro qualquer, com defeitos e qualidades. Estou em processo de evolução... Não entendi o por que da reação dela, de tanto por nada... "É desnecessário a gente chamar algo de invejoso, mau caráter, de usurpador, de ladra... Quando atinge a moral, a índole, o interior da pessoa. Isso aqui de fora, se é bocuda, nariguda, cabeçuda, o que seja... O que vale é o de dentro. Tudo tem um contexto", continuou Mara.

Na sequência, então, ela explicou qual seria o contexto do adjetivo "nariguda": um game do Programa Silvio Santos em que o famoso tira o nome de algum artista ou tema e o outro colega de palco tem que descobrir quem é. "Tirei o nome de Adriane Galisteu, mas tinha tempo. Mas se eu falasse o que a Adriane é, apresentadora, tem um monte, linda, alta, loira, maravilhosa, tudo isso que descreve ela, mas descreve também Ana Hickmann, Xuxa, Eliana... Me veio na cabeça duas coisas, o nariz e que ela estava na 'Fazenda'. O que sei é que ela é bem resolvida com o nariz dela... Não falei que era desprovida de talento... A minha colega rapidamente matou a charada e foi isso... Era um game, uma brincadeira, não foi algo aleatório ou gratuito", ressaltou.



"Não pode falar mais nada e o que a gente fala é interpretado de outra forma, não com a intenção que a gente fala... Essa situação da Galisteu é um basta. Vejo que a volta dela para a TV é uma resposta para muitas situações, inclusive para muitas colegas... Acho que ela foi muito bem nos dois realities que ela apresentou, mas isso aí não aceito. Qual é o problema de ser nariguda? Eu também sou! Qual é o problema de ter um bumbum grandão igual a Jojo Todynho? Se ela não se ofendeu, por que fazer esse estardalhaço?", prosseguiu.