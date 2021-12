Daniel Radcliffe - Reprodução / Instagram

Daniel RadcliffeReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2021 15:08 | Atualizado 28/12/2021 15:26

Rio - O ator Daniel Radcliffe, de 32 anos, está prestes a lançar o especial "Harry Potter: De Volta A Hogwarts" e fez uma revelação inédita sobre a sua passagem pela saga do bruxo mais querido dos cinemas: ele deu seu primeiro beijo durante as gravações do longa.

"Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas estavam aqui... Qualquer coisa que eu consiga imaginar tem relação com isso tudo. De certa forma, tudo gira em torno dos sets de filmagem de Potter", contou o ator em trecho divulgado nesta terça-feira pelo Daily Mail no Instagram.



"Todo mundo me diz: 'Você cresceu em frente às câmeras'. Bem, sim e não. Ainda assim crescemos de maneira privada, apenas fizemos isso num set, e fizemos isso uns com os outros, o que é meio bizarro", afirmou Radcliffe.

O projeto documental "Harry Potter: De Volta A Hogwarts" será lançado pela HBO Max no primeiro dia de janeiro de 2022 e contará com a presença dos protagonistas, Daniel, Emma Watson e Rupert Grint, além de outros atores que marcaram época.