Ex-BBB Paula AmorimReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 19:24 | Atualizado 28/12/2021 19:32

Rio - Com barriguinha ainda discreta, a ex-BBB Paula Amorim encantou os seguidores, na tarde desta terça-feira, ao posar de biquíni laranja. A campeã de "No Limite 2021" está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões.

Na legenda, Paula restringiu-se a usar apenas emojis de bebê e coração vermelho. Já nos comentários, os fãs mostraram que ficaram encantados pelos cliques. “Maravilhosa demais”, escreveu uma pessoa. “13 semanas de gravidez e olha esse corpo”, destacou outra. “Mamãe mais linda”, postou mais uma.