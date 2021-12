Ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 18:48

Rio - O casal de ex-BBBs Jonas Sulzbach, de 35 anos, e Mari Gonzalez, de 27, aproveitaram o dia de sol em uma piscina e protagonizaram uma cena quente na web. Isso porque o modelo aparece mordendo o bumbum da amada, que usa um biquíni vermelho. Os dois passam o final do ano com a família no litoral

Jonas e Mari completaram seis anos de namoro neste mês e se derreteram nas redes sociais. "Obrigado por sempre me colocar para cima e acreditar em mim nos momentos em que mais preciso", postou Jonas."Nosso amor conseguiu superar os momentos que não foram fáceis", disse Mari.