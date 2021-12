Dani Calabresa - Reprodução/Instagram

Dani CalabresaReprodução/Instagram

Publicado 29/12/2021 13:11 | Atualizado 29/12/2021 13:40

Rio - Dani Calabresa, de 40 anos, aproveita as férias na paradisíaca Ilha de Curaçao, região turística do Caribe, para compartilhar fotos com os seguidores. Nesta quarta-feira, a humorista surgiu de biquíni roxo dentro de uma piscina, mostrou a boa forma e arrancou elogios dos fãs.

"Meninas só querem tomar sol e se divertir", escreveu a humorista, em inglês, fazendo alusão a letra da música "Girls Just Wanna Have Fun", da cantora Cyndi Lauper. Os seguidores, claro, deixaram elogios. "Olha o corpinho da gata", comentou uma. "Linda demais", escreveu outro. "Fez 16 anos aí?", brincou uma terceira.

