Viih Tube se diverte em festa pré-réveillon em São Miguel do GostosoReprodução Internet

Publicado 29/12/2021 11:11

Rio - O final de ano está sendo intenso para Viih Tube. A ex-BBB conseguiu curtir mais uma festa ao lado de seu affair, Lipe Ribeiro. Dessa vez, eles se divertiram em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Nos Stories, Viih contou que nem a chuva a impediu de subir ao palco e rebolar bastante.

"Gente, eu dancei muito no palco e na chuva. Fui muito feliz", disse Viih Tube, que em seguida mostrou Lucas Selfie ficando com uma mulher na pista do evento. "Horas depois, amanheceu e a raba não parava", disse a influenciadora. Companheiros de Viih Tube no "BBB 20", Arthur Picoli, Sarah Andrade e Thais Braz também participaram do evento.