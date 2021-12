Cantor sertanejo Maurílio - Reprodução/Instagram

Cantor sertanejo MaurílioReprodução/Instagram

Publicado 29/12/2021 18:20 | Atualizado 30/12/2021 12:27

Rio - Famosos e amigos lamentaram a morte do cantor sertanejo Maurílio na tarde desta quarta-feira. O parceiro musical de Luiza estava internado há duas semanas após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Ele foi hospitalizado na madrugada do dia 15 de dezembro ao passar mal durante a gravação de um DVD .

fotogaleria

"Amigo, você foi perfeito! Obrigada pela sua amizade... Pela sua alegria... Pelo ombro amigo... Por ter deixado a gente fazer parte da sua vida... Por sempre nos apoiar... Obrigada por ter sido o melhor exemplo de ser humano para gente... Você sempre estará no meu coração! Descanse em paz... Te amo", lamentou Maiara, da dupla com Maraisa.

"Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurílio, um menino iluminado, da paz, e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe aí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo… Onde você merece estar! Obrigada por tudo que nos presenteou enquanto esteve conosco! Você foi um guerreiro! Mas agora Deus precisa de mais um anjo ao lado d’Ele! Siga em paz meu amigo! Gratidão por ter me dado a honra de compartilhar da sua amizade! Força aos familiares e amigos", escreveu Maraisa.

Perfis de duplas sertanejas também prestaram homenagens. "Combateu o bom combate, venceu a corrida, guardou a fé. A coroa da justiça está guardada pra você, Maurílio! Hoje nos deixa mais um artista incrível, dono de uma segunda voz fantástica e um carisma sem tamanho! Nossos sinceros pêsames a toda família e todas as pessoas que fizeram parte da vida pessoal e artística do Maurílio! Força, Luiza", postou o de Matheus e Kauan.

"Infelizmente a música perde mais um grande companheiro... Que nesse momento tão difícil Deus conforte os corações de toda família do Maurílio, sua parceira Luiza, equipe, amigos e fãs", tuítou a dupla Marcos e Belutti. "Nossos sentimentos a toda família, amigos e fãs do Maurílio", escreveram as irmãs Simone e Simaria.



Artistas de outros estilos também usaram as redes para se despedir de Maurílio no Twitter. "Meus sentimentos à família, amigos e fãs do cantor Maurílio", escreveu. "Que ano difícil. Mais um amigo se foi… Rezem por nós! Vá em paz, descanse", postou Dilsinho na mesma rede social. Já a ex-BBB Gabi Martins demonstrou que está sem acreditar: "Por que, meu Deus?"

Ainda no meio musical, outros artistas se manifestaram. "Meus sentimentos a toda família, amigos e fãs do cantor Maurílio", escreveu Solange Almeida. "Maurílio, não dá para acreditar que você se foi. Que ano é esse! Minhas orações estão com a Luiza e toda sua família", postou Dennis DJ.

Mariane Mc Gowan, assessora de imprensa e cunhada de Luiza, fez referência ao grande sucesso da dupla, a música "S de Saudade", em parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano: "Você virou S de saudade, menino. Por quê?".

A gravadora Som Livre emitiu um comunicado. "O cantor, que integrava o cast da Som Livre desde 2019 ao lado de Luiza, deixa sua marca no cenário da música brasileira por meio de suas canções e de seu carisma único e especial. Em sua curta, porém memorável trajetória, destacam-se o single “S de Saudade”, parceria com Zé Neto & Cristiano, e colaborações com nomes como Alcione, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Dilsinho e Dennis DJ. Lembraremos com muito carinho e saudades dos bons momentos, que todos nós da Som Livre tivemos a felicidade de fazer parte", disse a nota.



Carreira

Com nome de batismo Maurílio Delmont Ribeiro, o sertanejo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele. Os dois ganharam o Brasil com o hit "S de Saudade". O refrão caiu no gosto popular: "Sextou com S de saudade / Cheio de balada na cidade / Mas nenhuma delas tem o show / Que cê dava na cama".