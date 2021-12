Viih Tube confirma que ficou com Arthur Picoli - reprodução

Viih Tube confirma que ficou com Arthur Picolireprodução

Publicado 30/12/2021 12:02

Rio - Viih Tube confirmou em vídeo publicado pelo influenciador digital Alvxaro que já ficou com o ex-BBB Arthur Picoli, que inclusive participou com ela do "BBB 21". Atualmente, os dois estão curtindo as festas de final de ano em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

fotogaleria

"Viih Tube, você já pegou o Arthur?", perguntou Alvxaro. A youtuber apenas balançou a cabeça, confirmando que sim. "Já? Eu também não deixaria passar. Está gostoso", respondeu Alvxaro, que emendou com uma pergunta: "Será que rola outra vez?". Viih Tube deu um berro. "Não", gritou a youtuber.

Os rumores de que Viih Tube e Arthur estavam ficando começaram a circular em novembro deste ano, depois que um vídeo em que os dois pareciam estar se beijando viralizou nas redes sociais. Os dois estavam hospedados em um resort de luxo.

Depois disso, a influenciadora Gabi Prado confirmou que os dois estavam juntos. "Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", disse.

Durante o "BBB 21", Arthur Picoli se envolveu com a atriz Carla Diaz, que era amiga de Viih Tube. Na ocasião, Viih ainda namorava Bruno Magri, com quem ela ficou por três anos. Solteira, agora a youtuber está ficando com o ex-Fazenda Lipe Ribeiro.