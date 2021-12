Osaisa, mãe do cantor Maurílio, mostra tatuagem que tem em homenagem ao filho - Reprodução Internet

Osaisa, mãe do cantor Maurílio, mostra tatuagem que tem em homenagem ao filhoReprodução Internet

Publicado 30/12/2021 10:44

São Paulo - Odaisa Delmont, a mãe do cantor Maurílio, publicou uma foto da tatuagem que ela tem em homenagem ao filho. O cantor sertanejo morreu na última quarta-feira, aos 28 anos, após complicações de uma tromboembolia pulmonar.

fotogaleria

No Stories, do Instagram, a mãe do sertanejo postou a foto dos desenhos que ela e o filho têm juntos. Odaisa tem o nome do filho e a data de nascimento dele tatuados no pulso. O sertanejo também tinha uma tatuagem em homenagem à mãe, a assinatura dela desenhada no braço.

Carreira de Maurílio

Natural de Imperatriz, no Maranhão, Maurílio conheceu Luíza durante as férias na cidade. A dupla surgiu em 2015 de forma despretensiosa, e, após apelo dos fãs, os dois se juntaram em definitivo. "A formação da dupla foi um pedido do povo para a gente, porque começamos a fazer uns vídeos para o Facebook e, até então, não tínhamos a pretensão de montar uma dupla", disse Maurílio em entrevista ao iG Gente .

"Só que os vídeos começaram a rodar muito por lá e no Whatsapp. E isso foi se espalhando. Daí o pessoal começou a perguntar quando é que ia ter show da dupla. Foi então que a Luiza veio falar comigo e sugeriu para a gente montar a dupla. E estamos aí desde então."

Maurílio chegou a cursar Ciências Contábeis, mas a paixão pela música falou mais alto. Ele era compositor, produtor e arranjador. Ele e Luíza gravaram vídeos juntos e viralizaram as músicas da dupla no Youtube.

O primeiro DVD da dupla foi gravado em 2017, o 'Ao Vivo em Goiânia' foi produzido em Trindade e teve como primeira música oficial a 'Tô Bem'. Em 2018, o segundo álbum, apenas em áudio, foi gravado em Imperatriz, Maranhão. No terceiro projeto da dupla, o 'Segunda Dose', contou com participações de Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz como convidados.