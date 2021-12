Maurílio - Reprodução

Maurílio Reprodução

Publicado 29/12/2021 19:39 | Atualizado 29/12/2021 19:43



Rio - De acordo com a assessoria de imprensa do cantor Maurílio, que faleceu nesta quarta-feira aos 28 anos , o velório do sertanejo acontecerá em Imperatriz, cidade do Maranhão. Ainda não há informações sobre horário.

fotogaleria

Maurílio estava internado desde 15 de dezembro, quando descobriu ter tromboembolia pulmonar. Nas últimas 24 horas, ele teve uma piora do quadro clínico e apresentou piora na infecção pulmonar, além de choque séptico.



Carreira

Com nome de batismo Maurílio Delmont Ribeiro, o sertanejo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele. Os dois ganharam o Brasil com o hit "S de Saudade", música que teve uma parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano.

O refrão caiu no gosto popular: "Sextou com S de saudade / Cheio de balada na cidade / Mas nenhuma delas tem o show / Que cê dava na cama".

Famosos lamentam morte

Famosos e amigos lamentaram a morte do cantor sertanejo Maurílio na tarde desta quarta-feira. Perfis de duplas sertanejas prestaram homenagens. "Combateu o bom combate, venceu a corrida, guardou a fé. A coroa da justiça está guardada pra você, Maurilio! Hoje nos deixa mais um artista incrível, dono de uma segunda voz fantástica e um carisma sem tamanho! Nossos sinceros pêsames a toda família e todas as pessoas que fizeram parte da vida pessoal e artística do Maurilio! Força, Luiza", postou o de Matheus e Kauan.

"Infelizmente a música perde mais um grande companheiro... Que nesse momento tão difícil Deus conforte os corações de toda família do Maurílio, sua parceira Luiza, equipe, amigos e fãs", tuítou a dupla Marcos e Belutti. "Nossos sentimentos a toda família, amigos e fãs do Maurílio", escreveram as irmãs Simone e Simaria.

* Com informações do portal iG