Cenas de Atenção, clipe de Pedro Sampaio e Luísa Sonza - Rodolfo Magalhães

Cenas de Atenção, clipe de Pedro Sampaio e Luísa SonzaRodolfo Magalhães

Publicado 29/12/2021 15:53 | Atualizado 29/12/2021 15:59

Rio - O DJ Pedro Sampaio, de 23 anos, anunciou que vai doar o cachê de show na cidade de Barra Grande, na Bahia, para as vítimas das chuvas que assolam o extremo sul do estado nordestino. Por meio do Instagram Stories, nesta quarta-feira, ele disse que essa é a decisão correta a se fazer.

fotogaleria

"Acabei de chegar em Barra Grande, na Bahia, para fazer meu show. Aqui é muito próximo de várias regiões que foram muito afetas pelas chuvas. Uma verdadeira tragédia, uma situação muito delicada. Senti no meu coração que deveria fazer isso: o lucro do cachê de hoje aqui do show de Barra Grande, eu vou destinar 100% para as vítimas das chuvas na Bahia. Assim eu vou até subir no palco com o coração mais leve. Acho que é o certo a se fazer, e neste momento qualquer ajuda é bem-vinda. Essa postura é a mais correta possível", disse ele por meio do Instagram Stories.