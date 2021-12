Eder Militão e Karoline Lima - Reprodução

Rio - Karoline Lima e Éder Militão estão felizes da vida porque estão à espera de uma menininha. Após revelarem a gestação na última semana, eles revelaram nesta terça-feira que vão ser papais de uma menina. Já Karol usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, eles revelaram que a pequena se chamará Cecilia.

"Estou muito feliz com a repercussão do nosso chá revelação. Foi muito lindo, realmente. Muito especial. E vem aí uma menininha. Pode entrar, Cecília! O nome dela vai ser Cecília Lima Militão. Pode vir com tudo, minha linda", disse Karol, que ainda revelou um combinado com o amado: ela escolheria o nome se a criança fosse menina e ele, se fosse menino.

No vídeo, ela faz uma videochamada com o jogador e revela a grande notícia. "Amor, qual é o maior sonho da sua vida? Uma coisa que a gente conversou muito? Pois nós somos três vidinhas", disse ela no vídeo, levando Éder ao delírio.