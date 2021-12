Nas redes sociais, Viih Tube posa com Dennis Dj - Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Viih Tube posa com Dennis Dj Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2021 14:17

Rio - Viih Tube, de 21 anos, compartilhou no Instagram momentos descontraídos no último show de Dennis Dj. A influenciadora chegou a dormir no sofá do camarim do artista e se desculpou nas redes sociais.

fotogaleria

Na publicação, a influenciadora divulgou as brincadeiras nos bastidores. "Dennis me perdoa, por cochilar no seu camarim, bater um pratão escondido e roubar seu combo, quase derramar bebida na CDJ e ainda em anos diferentes", escreveu.

O Dj entrou na brincadeira da influenciadora em um comentário na rede social. "Hahaha já me passa o que você quer comer e beber no próximo para eu exigir do contratante está mandando no camarim, no palco rs", respondeu Dennis.