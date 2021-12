Influenciadora reclamou da ostentação enquanto à Bahia sofre com os alagamentos - Reprodução

Influenciadora reclamou da ostentação enquanto à Bahia sofre com os alagamentos Reprodução

Publicado 29/12/2021 12:02

Rio - Aline Gotschalg se incomodou com a ostentação dos famosos enquanto o estado da Bahia sofre com as consequências das fortes chuvas que afetam a região. A influenciadora avisou que irá se afastar das redes sociais neste fim de ano.

fotogaleria

"Vou me ausentar por uns dias das redes sociais. Tá doendo ver tanta ostentação em meio ao caos que se encontra o sul da Bahia… A necessidade de mostrar fotos ‘lacradoras’ em jatinho particular me embrulha o estômago. A vontade de mostrar algum tipo de poder, dinheiro e status é maior do que a empatia e o bom senso pelo outro”, contou.

A influenciadora falou que não consegue compartilhar momentos alegres com tudo que está ocorrendo na Bahia. "Pessoas reclamando das chuvas por conta das festas que não vão poder ‘lacrar’, enquanto tem milhares de pessoas perdendo suas casas devido às mesmas chuvas. É triste. Me dói na alma. Esse ano além de ter optado há alguns dias por não aglomerar, não consigo postar lookinho de Réveillon, não consigo vir aqui e postar curtindo, bebendo e feliz, imaginando a dor de tantas famílias que estão em suas casas cheias de água para não perdê-las", finalizou.