Luana e o cantor MaurílioReprodução Internet

Publicado 29/12/2021 09:11

Rio - Luana Ramos, mulher do cantor sertanejo Maurílio, fez um desabafo nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira após uma piora no estado de saúde do artista. Maurílio faz dupla com a cantora Luiza. Ele foi internado há duas semanas após sofrer paradas cardíacas.

"Hoje Maurílio não teve um dia bom, Senhor, mas venho te agradecer por ele estar aqui", disse Luana no Instagram. "Quando a notícia veio, estávamos tranquilas, eu e minha sogra.. E assim permanecemos, com uma calma que não sabemos explicar, apenas sentir. Com a certeza de que é apenas um obstáculo na caminhada, que Maurílio vai superar, já superou!".

Luana também afirmou que não se considera mais a mesma pessoa após tudo que aconteceu com o marido. "Uma virada tão grande, que nunca mais eu serei a mesma pessoa. Glória a Deus por isso! Porque hoje, sinto que sou um ser humano melhor. Obrigada meu Deus por tanta mudança, tanta restauração!".

Maurílio sofreu uma piora em seu quadro clínico, causada por uma infecção no pulmão, e por isso teve que passar por uma nova rodada de antibióticos. O cantor sertanejo está internado desde a madrugada do dia 15 de dezembro, quando se sentiu mal após um show em Goiânia. Na ocasião, ele gravava um DVD ao lado de sua dupla, Luiza.