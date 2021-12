Luan Santana. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2021 16:51 | Atualizado 29/12/2021 16:52

Rio - Luan Santana, de 30 anos, abriu o coração e agradeceu o apoio que recebe dos fãs ao longo da carreira. Nesta quarta-feira, ele encontrou uma mensagem antiga de um fã demonstrando acolhimento, deixando o cantor comovido.

Meu amor, você não está sozinho. Eu te amo e rezo por você o tempo todo. Todos nós, que te amamos e estamos com você, estamos rezando por você, meu amor", dizia a mensagem antiga do fã que deixou Luan Santana emocionado.

Na sequência, ele agradeceu o apoio dos seguidores. "Estava mexendo nas minhas mensagens aqui e me deparei com essa porrada no peito. Vocês têm ideia do quanto isso mexe comigo? De como me sinto por saber que tenho vocês? Eu sou privilegiado demais, pois em tempos onde o verbo amar tem sido cada vez menos conjugado, eu tenho vocês e vocês tem a mim", começou ele.

"Não vou negar, já tive dias de me sentir sozinho como todo e qualquer ser humano, mas quando penso em cada um de vocês, no carinho que recebo diariamente, fica impossível não abrir um sorriso e agradecer, somente agradecer. Obrigado por estarem comigo há tanto tempo. Amo vocês", completou o artista.