Fã tatua rosto da ex-BBB Viih TubeReprodução

Publicado 29/12/2021 15:30 | Atualizado 29/12/2021 15:36

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Viih Tube, de 22 anos, foi surpreendida, na manhã desta quarta-feira, ao saber que o admirador tatuou o seu rosto no próprio corpo. O nome do fã não foi divulgado.

Após o fotógrafo Ramon Rodrigo Pomponet compartilhar o resultado na web, a própria homenageada repostou a imagem por meio do Instagram Stories. "Gente, quem foi o louco?", brincou a youtuber, que vem causando na web desde que terminou namoro com o influenciador Bruno Magri.