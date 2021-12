Cesar Filho prestou apoio ao colega Celso Portiolli - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2021 13:21

Rio - Em seu perfil no Instagram, Cesar Filho falou sobre a situação de Celso Portiolli que revelou a luta contra um câncer de bexiga. O apresentador da Record TV contou detalhes de uma conversa com o colega de profissão.

"Conversei com meu amigo e ele me disse que, depois do grande susto, está muito bem. Fazendo exames de rotina, encontrou um pólipo na bexiga e, na mesma semana, retirou. Agora é fazer o tratamento de imunoterapia e seguir a vida", escreveu na legenda da publicação. O apresentador do 'Domingo Legal' agradeceu o colega pela mensagem. "Obrigado meu amigo pelo apoio!"

No início da semana, Celso Portiolli dividiu com os seguidores a notícia da descoberta do câncer e seu tratamento. "Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já 'deu' certo!!!", disse.