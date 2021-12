Mulher do cantor sertanejo Maurílio pede orações - Reprodução Internet

Publicado 29/12/2021 12:59

Rio - Luana Ramos, mulher do sertanejo Maurílio, voltou às redes sociais nesta quarta-feira para pedir orações pelo cantor. O artista, que faz dupla com Luiza, está internado desde o dia 15 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas. Além disso, ele tem uma grave infecção no pulmão.

"Não parem de orar pela vida do Maurílio. Vamos continuar fortes! Peço mais oração. Ele vai vencer! Ele é mais que vencedor", escreveu Luana. Na terça-feira, a mulher do cantor escreveu uma carta para falar sobre a internação.

"Essa noite completam duas semanas que minha vida deu um 360°. Não só a minha, é claro, mas agora falo por mim. Uma virada tão grande, que nunca mais eu serei a mesma pessoa.. Glória a Deus por isso! Porque hoje, sinto que sou um ser humano melhor. Obrigada meu Deus por tanta mudança, tanta restauração! Sinto que ainda nem começou, que ainda tem muita coisa que vai continuar mudando e trabalhando em mim, mas já te agradeço pela mudança que tens feito até hoje, até agora!", disse.