Esse Menino decidiu pausar a carreira

Publicado 29/12/2021 10:51 | Atualizado 29/12/2021 11:11



fotogaleria

Rio - Famoso após viralizar com o vídeo sobre a vacina da Pfizer, Esse Menino anunciou nas redes sociais uma pausa em sua carreira. O humorista fez uma postagem na qual revela que precisa tirar um tempo para cuidar da saúde mental."Vou tirar férias, sem tempo certo de acabar. isso não é um 'tchau', é um 'até logo'. Espero que entendam. Quando tiver mais para oferecer, eu volto", anunciou no Instagram. "Muito obrigado pela ousadia que vocês me deram. Todo profissional da arte/entretenimento que cruzou meu caminho nesse ano, até vocês que me acompanharam, riram, deram força. Muito obrigado. Minha carreira não começou, nem terminou ali. Eu quero fazer isso pra sempre", completou.

Na publicação de quase cinco minutos, Esse Menino explicou que uma crise de ansiedade durante a gravação do projeto 'EsseMenino.mp3' motivou a decisão. "Um ataque de ansiedade, sentindo paralisado, com falta de ar, no sofá de uma psicóloga, pedindo 'pelo amor de Deus, me ajuda', porque as coisas não estavam boas aqui dentro", revelou.

"Sofro com uma imensa ansiedade. Tenho depressão diagnosticada já tem um tempo e também déficit de atenção. Em muitos casos, inclusive no meu, leva a várias questões de auto cobrança e autoestima", disse. "Então, o que eu não queria mesmo era compactuar com essa ideia falsa que a internet muitas vezes constrói de que é tudo mel na chupeta."