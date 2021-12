Adriano Imperador curte a noite em barzinho com amigos

Rio - O ex-jogador de futebol Adriano Imperador curtiu a noite de terça-feira em um barzinho na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com amigos. Nas imagens, Adriano aparece se divertindo bastante na mesa com seus companheiros. Simpático, Adriano ainda deu uma pausa no bate-papo para posar para fotos com um fã que o abordou no local.

Relatar erro