Celso Portiolli no Domingo Legal - Reprodução/SBt

Celso Portiolli no Domingo LegalReprodução/SBt

Publicado 28/12/2021 16:38 | Atualizado 28/12/2021 16:50

Rio - Após Celso Portiolli revelar que foi diagnosticado com um câncer na bexiga, o apresentador, de 54 anos, recebeu uma chuva de mensagens otimistas de amigos famosos e fãs. O comandante do "Domingo Legal" retirou um pólipo da região afetada neste mês e passará por quimioterapias e radioterapias em 2022 para completar o tratamento.

fotogaleria

Nos comentários da publicação, a apresentadora Eliana, que divide as tardes do SBT com Portiolli, deixou mensagem de força. "Já deu certo, amigo. ELE está com você", escreveu a amiga próxima. "Vai ficar tudo bem! Amo você", escreveu a cantora Priscilla Alcantara. "Você é maravilhoso, já vai ficar tudo bem", cravou o influenciador Carlinhos Maia.

Quem também deixou uma mensagem de esperança foi a ex-assistente de palco do "Domingo Legal" Bruna Manzon. "Já deu tudo certo! Que Deus te abençoe sempre", escreveu a dançarina. "Força, Celso! Meu tio teve o mesmo problema e ficou curadíssimo, 100%! Vai rolar com você também", destacou a apresentadora Sônia Abrão, do "A Tarde É Sua", da RedeTV! "Estamos juntos, irmão, Deus te abençoe sempre, já deu certo", completou o cabeleireiro Robson Jassa.

Outro amigo que deixou um recado foi o jornalista Milton Neves. "Portiolli querido, você é um touro forte, rapaz! Vai ficar 100% sim, tenha certeza! Toda minha família manda um beijo. Você ainda tem mais 135 visitas em 100 anos pra fazer aqui para tomar meus vinhos nos EUA! Vai dar tudo certo", ponderou.