Filho da cantora gospel Eyshila assume ser gay e posa como drag queenReprodução Internet

Publicado 28/12/2021 15:45 | Atualizado 28/12/2021 15:50

Rio - Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila, postou nas redes sociais uma foto em que aparece completamente nu. Lucas também costuma postar fotos como drag queen e afirmou também que pretende abrir uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Além de ser filho da cantora gospel, Lucas é sobrinho de Silas Malafaia. O pai de Lucas, Odilon, é irmão da mulher do pastor.

Eyshila se pronunciou após a postagem do filho. "Que o Senhor te guarde! Que Deus mantenha as suas integridades física e mental para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. O mundo cansa, o pecado desgasta e às vezes até deixa sequelas. Mas eu oro para que Deus te guarde e te mantenha em um lugar seguro até que seus olhos se abram e você enxergue a grandeza do que Deus tem pra você!", escreveu.