Cantor sertanejo MaurílioReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 19:56

Rio - O cantor sertanejo Maurílio, de 28 anos, que faz dupla com a cantora Luiza, apresentou uma piora no quadro de infecção grave pulmonar nesta terça-feira e foi diagnosticado com choque séptico. A informação foi dada pelo médico Wandervan Azevedo, que afirma que a medicação foi reforçada.

Marílio, que está internado desde 15 de dezembro devido a uma tromboembolia pulmonar, está sedado e respira por aparelhos. "Ele deu uma piorada hoje. Foram trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar”, afirmou o médico.

Wandervan ainda explicou que o choque séptico ocorreu em decorrência de uma infecção que pode se espalhar pelo organismo rapidamente e afetar os órgãos.

Segundo boletim médico também liberado hoje, Maurílio está em hemodiálise e começou a tomar um antibiótico novo. O cantor está internado no Hospital Jardim América, em Goiânia, e passa por acompanhamento de neurologista, nefrologista e hematologista.

*Reportagem de Camila Cetrone, do iG