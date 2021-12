Thayane Lima fala sobre término de namoro de Bruna Gomes e Felipe Neto: 'Livramento' - Reprodução Internet

Publicado 28/12/2021 14:36 | Atualizado 28/12/2021 14:39

Rio - O fim do relacionamento do youtuber Felipe Neto com a influenciadora digital Bruna Gomes continua dando o que falar nas redes sociais. Thayane Lima, que foi noiva de Luccas Neto, irmão de Felipe Neto, contou no Instagram que recebeu várias perguntas sobre o assunto. A influenciadora, no entanto, deu algumas indiretas, mas não quis falar abertamente sobre a polêmica.

"Eu estava na rua almoçando, cheguei em casa agora e meu direct está entupido de mensagens de vocês me mandando print da fofoca que está rolando e me perguntando o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Não tenho que achar nada nessa vida. A única coisa que eu acho é que tem coisas que a acontecem na nossa vida que a gente não entende na hora mas depois a gente percebe o grande livramento que é. Entendedores entenderão", disse Thayne, rindo.

O noivado de Luccas Neto e Thayane Lima chegou ao fim em 2018, após mais de sete anos de relacionamento.

Entenda

Felipe Neto fez uma postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira, afirmando que precisava se afastar por um tempo e pediu para que os fãs não acreditassem em boatos. Em seguida, a agora ex-namorada de Felipe, Bruna Gomes, contou que o youtuber terminou o relacionamento de cinco anos por telefone, no dia de Natal.