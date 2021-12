Atriz testou positivo para Covid-19 - Reprodução

Atriz testou positivo para Covid-19Reprodução

Publicado 28/12/2021 11:49 | Atualizado 28/12/2021 12:04

Rio - A apresentadora Maisa Silva, de 19 anos, informou aos seus seguidores no Instagram que ela e sua mãe, Gislaine, testaram positivo para a Covid-19. Com isso, a atriz disse que a família cancelou as comemorações do Réveillon em Alagoas.

fotogaleria

O pai de Maisa, Celso, foi o primeiro a testar positivo para o vírus. "Ontem, eu e minha mãe também testamos positivo. O que já esperávamos. Por isso, ficamos em casa e testando todos os dias. Mas é isso, vamos ficar por aqui. Todos com sintomas leves e bem cuidados", contou.

A atriz lamentou o cancelamento da viagem e disse que passará a virada do ano em casa. "Estava super animada", disse.