Daiana Garbin prestou apoio ao marido, Tiago Leifert Reprodução

Publicado 28/12/2021 10:57 | Atualizado 28/12/2021 11:17

Rio - Daiana Garbin, mulher do apresentador Tiago Leifert, se pronunciou após o marido publicar um vídeo com seu posicionamento sobre a briga pública que teve com o ator Ícaro Silva. Tudo começou quando Ícaro se referiu ao "Big Brother Brasil", programa que era apresentado por Leifert, como um "entretenimento medíocre". Tiago Leifert, então, rebateu o comentário do ator, o que aumentou ainda mais a polêmica.

Em um comentário no Instagram, Diana afirmou que está do lado do marido. "Todos que te conhecem sabem o homem incrível, generoso e respeitoso que você é. Seu coração é enorme. Te amo e estarei sempre ao seu lado", escreveu.

Entenda a polêmica

Ao negar sua participação no "BBB 22", o ator Ícaro Silva disse que o programa fornece um "entretenimento medíocre" e incomodou ex-BBB's e também o apresentador Tiago Leifert. O apresentador da 21ª edição do reality rebateu o ator dizendo que com os lucros do programa "provavelmente pagam o seu salário".



Depois da proporção que a confusão tomou na internet, Tiago Leifert publicou um vídeo em seu Instagram explicando seu posicionamento.