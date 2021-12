Vitória Bellato e Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol - Reprodução Internet

Vitória Bellato e Dhiovanna Barbosa, irmã de GabigolReprodução Internet

Publicado 28/12/2021 11:09

Rio - A influenciadora digital Vitoria Bellato, apontada como novo affair do jogador de futebol Gabigol, também está na Península de Maraú, na Bahia, onde o craque está curtindo os últimos dias de 2021. Vitoria postou no Instagram um vídeo em que aparece ao lado da irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa. "Marmitinha", escreveu Vitoria na legenda do vídeo. Dhiovanna já havia usado a mesma expressão para se referir a Vitoria.

Vitoria Bellato e Gabigol foram vistos na mesma boate há cerca de 15 dias. Na ocasião, Gabigol negou o romance. "Não pode mais estar no mesmo local que amigos e amigas, conversar e curtir um rapzinho! Não rolou nada, tá bom?", desabafou o craque.

Antes de Gabigol, Vitoria vivia um affair com outro jogador de futebol: Arrascaeta. Os dois se afastaram quando a cantora Anitta começou a elogiar o craque pelas redes sociais e chamou o atleta para uma festa em sua casa. Arrascaeta foi ao evento, fato que desagradou Vitoria. "Gente, não precisa me marcar em nada, não. Já sei o quanto palhaça eu sou", disse a influenciadora na ocasião.