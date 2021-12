Fátima Bernardes explica fake news divulgada por Eduardo Bolsonaro - Reprodução

Publicado 28/12/2021 14:16



fotogaleria Rio - Fátima Bernardes aproveitou o 'Encontro' desta terça-feira (28) para desmentir uma fake news envolvendo seu nome e que viralizou após ser compartilhada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. A montagem divulgada traz duas pautas que teriam sido discutidas no programa e abordavam temas como as saídas temporárias e aglomerações nas festas de fim de ano.

"As pessoas acabam compartilhando, infelizmente até o deputado Eduardo Bolsonaro postou essa imagem. Então, eles colocam, se você olhar, a tarja tem uma cor diferença da nossa tarja, a letra não é a mesma fonte… O momento é o mesmo, as pessoas, mas muda completamente o contexto", explicou a apresentadora.

Fátima Bernardes alertou ainda que disseminar fake news é crime e pediu que as pessoas tenham cuidado antes de compartilhar as informações. "A mentira vai crescendo de um jeito, esse tipo de coisa é crime. O nome disso é crime! Isso não é brincadeira, não é mentirinha, não é fofoca, isso é crime, isso tem que ser punido. E a gente pode ajudar como?! Não compartilhando notícia falsa, não acredite em notícias que chegue em suas mensagens."

"Não caia nisso, não caia nessas mentiras, isso confunde as pessoas, atrapalha o trabalho de pessoas sérias… Não é a primeira vez, são várias vezes envolvendo o programa, com várias notícias falsas e isso me deixa realmente muito triste. Eu sou apenas a pessoa que põe no ar o trabalho de uma equipe gigantesca, séria, responsável", concluiu.