Cantora reclamou de dano causado em seu carro - Reprodução

Publicado 28/12/2021 13:11

Rio - Jojo Todynho desabafou com os seguidores sobre um dano causado em seu carro na última segunda-feira (27). A cantora disse que o veículo estava estacionado em frente à sua casa e que não recebeu um pedido de desculpas.

"Algum vizinho FDP raspou no meu carro estacionado no portão de casa, nem para tocar a campainha para pedir desculpa ou dizer que não tem como pagar. Cara, que ódio, o foda é que a câmera do portão de correr está inativa. Tem problema não, eu conserto, mas a mão de Deus pesa também porque isso é ruindade" escreveu nos stories.

A cantora rebateu comentários de internautas que disseram que ela reclamava demais. "Tenha um carro do porte do meu, não desmerecendo o carro de ninguém, e deixa as pessoas arranharem seu carro e nem ao menos ter a decência de vir pedir desculpa, para você ver se estou reclamando à toa."

"Meu carro não é um Corsa, não! Nada contra, ando em qualquer carro. Meu carro é um Jaguar. Para polir aquilo ali, não posso botar em qualquer lugarzinho não, ‘dá um tapinha’… É muito fácil falar quando não é na tua casa! Quando acontecer na tua casa, aí você me fala se vai deixar ficar por isso mesmo, se você vai aceitar… Não dói em você, né? Aí é fácil falar, doeu em mim", completou.

Jojo Todynho ainda mandou um recado para aqueles que não gostam do seu jeito. "Nunca escondi que sou insuportável. Me tratou bem, eu vou tratar muito bem, meu amor. Mas se precisar ser insuportável, eu vou ser. Eu trato todo mundo bem, mas não vem ser inconveniente que eu estou no meu recinto. Se invadir meu recinto, as coisas mudam! Se falar gracinha, vai ouvir. Em que mundo vocês estão vivendo, só Jesus deu os dois lados da face para os outros baterem, eu não dou não. Aqui ninguém monta não!", finalizou.