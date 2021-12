Kéfera erra no bronzeamento artificial e é zoada por Caio Castro - Reprodução

Publicado 28/12/2021 13:34

São Paulo - Kéfera Buchmann mirou no bronzeado perfeito, mas acertou no laranja. A atriz e youtuber está em uma viagem pela Bahia cheia de famosos, como Caio Castro, MC Mirella, Stáfani Bays e outros. Antes de embarcar, ela resolveu fazer um bronzeamento artificial, mas que acabou não dando muito certo.

Kéfera riu da própria desgraça e brincou que, em todos os momentos do ano que poderia estar laranja, o bronzeamento deu errado justo em uma viagem cheia de homens bonitos. "Estou desesperada. Olha a minha situação, cada vez está pior. Eu poderia estar laranja em todos os momentos do ano, menos na frente do Caio Castro. Não foi o momento ideal", disse no Stories.

Ao chegar na casa onde vai ficar por alguns dias, a youtuber tentou dar um jeito na situação. Ela filmou no Stories enquanto passava um pouco de água-oxigenada no rosto para diminuir o estrago e conseguiu voltar a ter uma cor de rosto normal.

O próprio Caio Castro não perdeu a chance de zoar Kéfera. Ele postou uma foto com os famoso que estão na viagem e fez piada com o bronzeamento. "Melhor que gastar gasolina do jato, é sua amiga oferecer o dela por conta e pagar bronzeamento para... Ah não, foi só para ela. Ficou massa, valeu pela gentileza", escreveu no Instagram.