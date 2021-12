Boninho e Tiago Leifert - Reprodução

Boninho e Tiago Leifert

Publicado 28/12/2021 14:27

Na nova manifestação pública de Tiago sobre o assunto, que foi publicada em vídeo nesta segunda-feira, o ex-apresentador falou sobre "covardia" em relação aos ataques sofridos e garantiu que a gravação não era um pedido de desculpas para o ator. Boninho o apoiou.

"Oi, acho que vocês já devem estar de saco cheio do assunto, talvez não queiram assistir esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Eu demorei mesmo para vir aqui, acho que perdi o timing do assunto", iniciou o antigo apresentador do "The Voice". Em seguida, Leifert deu a entender que a sua mensagem foi deturpada pelas pessoas.

"Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura e para eu me acalmar também porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam, mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei, mandaram mensagem", comentou.