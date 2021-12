Bia Michelle e MC Gui - Reprodução

Publicado 28/12/2021 15:07 | Atualizado 28/12/2021 15:29

Rio - A dançarina Bia Michelle usou as redes sociais, nesta terça-feira, para responder uma pergunta sobre o término do noivado com o cantor MC Gui. Um seguidor a questionou se o rompimento, que aconteceu após participação dele em 'A Fazenda 13', não havia abalado sua vida.

"O término do seu noivado não te abalou em nada, né? Desculpe, mas não entendi", perguntou um seguidor. "Meu, claro que abalou. Eram planos e projetos para a vida! Além do sentimento também, né? Não é fácil, mas são nessas horas que temos que tirar forças até de onde não temos", rebateu ela.

"E já deixei claro para vocês que não estou aqui para mostrar minhas fraquezas! Estou aqui para mostrar a vocês que tudo passa e que temos de acreditar nos propósitos de Deus em nossas vidas. A vida é linda e temos que nos apegar a parte feliz dela, sempre", finalizou Bia.

O término aconteceu após MC Gui se aproximar de Aline Mineiro durante o confinamento de "A Fazenda 13". Dentro do reality, o funkeiro se animou ao dançar e trocar carícias debaixo do edredom com a companheira de reality.