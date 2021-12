Celso Portiolli esclarece que não tem mais câncer: ’acabou’ - Reprodução Internet

Publicado 29/12/2021 11:58

Rio - O apresentador Celso Portiolli voltou ao Instagram, nesta quarta-feira, para esclarecer que já não tem mais um câncer na bexiga. Ele passou por uma breve luta contra a doença, mas já operou e atualmente fazendo apenas o tratamento de imunoterapia.

"Quero agradecer as mensagens de carinho, as ligações que estou recebendo, as mensagens nas redes sociais. Muito obrigado! Mas quero deixar claro apenas uma coisa que está assustando muita gente. Eu tive câncer. Não estou com câncer. Tive um pólipo pequenininho, único, tirou. Não tem mais. Agora vou fazer só o tratamento de imunoterapia. Meus amigos me ligaram quase chorando, aqui. Eu tive, acabou", explicou.

O apresentador contou também que sentiu uma intuição de que precisava fazer exames. "Foi Deus que me mandou fazer o exame, de verdade. Eu senti isso, tenho certeza que foi Deus que me mandou para achar isso logo no comecinho, está mais precoce. Está tudo bem, não vai ler a notícia e ficar triste, acabar com seu fim de ano. Eu tive! Agora é só tratar o preventivo".