Atriz contou seus desejos para o novo ano Reprodução

Publicado 29/12/2021 15:50

Rio - Por meio de uma postagem no Twitter, Paolla Oliveira comentou seus desejos para o próximo ano. A atriz não escondeu sua torcida por uma mudança de comando na Presidência da República e endossou o movimento "Fora Bolsonaro".

fotogaleria "Fim de ano chegando e não consigo pensar em nada que deseje mais que saúde, leveza e um FORA BOLSONARO. 2022 é um ano decisivo e importante. Consciência, amor e respeito pra todos", declarou.

Fake news envolvendo Bolsonaro

Em setembro, Paolla Oliveira precisou desmentir uma fake news envolvendo seu nome e o do Presidente. A notícia que circulou na internet foi a de que a atriz teria dito que, em caso de reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, a prostituição seria a única forma de sobrevivência de suas colegas de profissão na TV Globo.



"É mentira e é tão óbvio que é mentira. Primeiro que você nunca vai encontrar essa declaração minha falando sobre esse assunto, porque eu simplesmente nunca diria isso, envolvendo uma empresa e outras colegas e profissionais, inclusive. Não tem sentido. Pode jogar palavra por palavra no Google e não encontrará nada, além da mentira plantada", desmentiu.

"Mais uma narrativa tentando intimidar quem se posiciona ou se opõe a esse governo. Dessa vez fui eu a vítima. Sempre tive compromisso com a verdade e não vai ser agora que meu nome estará envolvido em notícias falsas (fake news)! Outra coisa, a prostituição não deveria servir como forma de atacar alguém. Eu tenho muito respeito por todas as mulheres, elas estejam desempenhando a função que for, por necessidade ou por vontade", afirmou na época.