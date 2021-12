Marília Mendonça e Maurílio - Reprodução

Publicado 29/12/2021 19:03 | Atualizado 29/12/2021 19:57

Rio - Sertanejo de luto! Depois da confirmação da morte do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, na tarde desta quarta-feira, internautas usaram as redes sociais para relembrar a amizade do cantor com Marília Mendonça, que faleceu em novembro. Fotos e vídeos dos dois juntos foram resgatados.

"Dois anjos, Marília e Maurílio, descansem em paz", escreveu uma internauta, que compartilhou um vídeo dos dois artistas dando uma canjinha para amigos. "Descanse em paz, Maurílio. Brilha muito ai em cima junto com a Marília, viu. Sentiremos saudades", postou outra pessoa. "Eles juntos eram tudo pra mim", lamentou mais uma.

Dois anjos Marília e Maurílio, descansem em paz… pic.twitter.com/7DIiWUYLja — Emilly saco de batata ∞ (@emocoesmm) December 29, 2021

descanse em paz, Maurílio. brilha muito ai em cima junto com a Marilia viu. sentiremos saudades…pic.twitter.com/Q8qGLFueRI — maria (@coragemmarilia) December 29, 2021

eu amo o mundinho da marilia e do Maurílio véi, eles juntos era tudo pra mim pic.twitter.com/MQMVc6Ghxj — carina ᴾ ᵀ ᴳ (@maraisafvs) December 29, 2021

Internautas ainda enviaram mensagens de conforto para a cantora Luiza, que perdeu a companhia dos dois amigos em curto espaço de tempo. "Imagina a dor da Luiza... Perdeu o Maurílio que era parceiro dela desde 2016 e recentemente perdeu a Marília que era uma de suas melhores amigas. Barra demais... Desejo muita força para ela e para família nesse momento", tuitou uma fã. "Luiza perdeu a Marília no dia do aniversário dela e, agora, sua dupla, Maurílio", relembrou outra.

Imagina a dor da Luiza... Perdeu o Maurílio que era parceiro dela desde 2016 e recentemente perdeu a Marília que era uma de suas melhores amigas



barra demais... desejo muita força pra ela e pra família nesse momento — Verso Sertanejo (@VSertanejo) December 29, 2021

luiza perdeu a marília no dia do aniversário dela e agora sua dupla maurílio pic.twitter.com/T9q52LjfCT — bea (@comentsbea) December 29, 2021

Em 2018, Marília Mendonça participou da faixa "Furando O Sinal", da dupla Luiza e Maurílio, que foi incluída no DVD "Segunda Dose". Somente no YouTube, a colaboração possui mais de 18 milhões de visualizações.

Despedidas

Há dois meses, Maurílio usou as redes sociais para lamentar o falecimento da amiga Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, com mensagem emocionante.

"Penso na Marília e só me vem uma palavra na cabeça: luz! Ela sempre iluminou a vida de todos que estavam com ela e todos os lugares que ela passou. Um ser humano ímpar que a gente não conhece todo dia. É duro ter que aceitar isso, mas devemos continuar firmes e fortes, como você por você. Sempre levaremos o seu legado, essa sua luz agora é mais forte que o sol, que vai iluminar a todos nós que te amamos e sentimos bastante tua falta! Como diz a música: Eu vou beber ouvindo o disco da Marília, mas agora sem sofrer. Só lembrar dos momentos bons e com a certeza de que tá junto do nosso Pai", escreveu ele.