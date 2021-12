Maurílio - Reprodução do Instagram

Maurílio Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2021 17:28 | Atualizado 29/12/2021 18:11

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29), em um hospital de Goiânia. Ele estava internado, há duas semanas, após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Maurílio foi hospitalizado na madrugada do dia 15 de dezembro, ao passar mal durante a gravação de um DVD.

Mais cedo, um boletim médico informou que o artista, de 28 anos, teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. Informações médicas apontam que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As últimas notícias davam conta de que o quadro clínico de Maurílio foi de piora. Ele foi diagnosticado com uma grave infecção no pulmão e respirava com a ajuda de aparelhos.



Família e amigos não deixaram de ter esperanças. A esposa do cantor, Luana Ramos, pediu orações aos fãs através das redes sociais. "Não parem de orar pela vida do Maurílio! Vamos continuar fortes! Peço mais oração! Ele vai vencer! Ele é mais que vencedor", escreveu. A triste de notícia deixou o público consternado. Jovem, Maurílio estava com a carreira em ascendência.

Internação

Logo após a internação, Maurílio foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar. Nos dias seguintes, ele teve lesão renal e passou a fazer hemodiálise. A sedação foi retirada no dia 17 para que as condições neurológicas fossem avaliadas. No dia 18, o hospital informou que ele seguia melhorando o quadro clínico e que começaria a ser alimentado por sonda. No dia seguinte, ele passou a respirar espontaneamente.

Na última quarta-feira (22), o cantor voltou a ter o funcionamento dos rins, mas seguiu fazendo hemodiálise. No domingo (26), o cantor precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios. Na manhã seguinte, o sertanejo teve quadro estabilizado após ter dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Neste terça (28), seus médicos relataram uma piora, a última atualização antes de sua morte na tarde seguinte.



Carreira

Com nome de batismo Maurílio Delmont Ribeiro, o sertanejo nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele. Os dois ganharam o Brasil com o hit "S de Saudade", música que teve uma parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano.

O refrão caiu no gosto popular: "Sextou com S de saudade / Cheio de balada na cidade / Mas nenhuma delas tem o show / Que cê dava na cama".

Maurílio chegou a cursar Ciências Contábeis, mas o amor pela música falou mais alto. Além de cantor, o maranhense era compositor, produtor e arranjador. O maior sucesso de sua carreira, feito por ele, inclusive, foi Sextou com S de Saudade. O primeiro DVD da dupla foi gravado em 2017. O Ao Vivo em Goiânia foi produzido na cidade de Trindade e teve como a primeira música oficial do trabalho a canção Tô Bem.