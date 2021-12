Homem negro foi abordado em loja da Zara no Shopping da Bahia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/12/2021 17:50

Mais uma loja da Zara está sendo acusada de racismo. Dessa vez, o caso aconteceu no Shopping da Bahia, em salvador, nesta terça-feira, 28. Na ocasião, um segurança do estabelecimento abordou um homem negro e pediu para revistar sua mochila, após acusá-lo de roubo.

Outro consumidor que passava na loja flagrou o momento em um vídeo. No registro é possível ver o momento em que a vítima tira os documentos e cartões da mochila e mostra ao segurança, além de reforçar que teria condições para comprar o que quisesse no local. Assista:

Mais um caso de racismo na Zara em Salvador. O segurança obrigou um homem negro a abrir a mochila sem qualquer justificativa.



Até quando a Zara continuará impune? RACISMO É CRIME! pic.twitter.com/nCfCrNPT08 — Vivi Reis (@vivireispsol) December 29, 2021

Em nota, o Shopping da Bahia afirmou que representantes da loja pediram que o segurança abordasse o rapaz e o fizesse retornar ao estabelecimento, "pedido que foi prontamente atendido pelo cliente, que apresentou as notas fiscais ao lojista". No entanto, a conduta fere o regulamento da empresa.

"A administração do Shopping da Bahia não compactua com qualquer ato discriminatório e incluirá as imagens deste fato nos treinamentos internos para evitar que se repitam", acrescentou o texto.

A Zara, por sua vez, alegou que "está apurando todas as informações relacionadas ao fato ocorrido na tarde desta terça-feira, no Shopping da Bahia, para tomar as providências necessárias e evitar que episódios como esse se repitam. A empresa rechaça qualquer forma de discriminação, tema que deve ser tratado com a máxima seriedade em todos os âmbitos".

Política racista

Ainda segundo a corporação, após o registro da ocorrência, imagens da câmera foram solicitadas, porém a loja se recusou a fornecer o material. Após a expedição de um mandado de busca e apreensão, os policiais civis foram até o local. Na época, a empresa negou as acusações.