Arnaldo Jabor apresenta melhora progressiva

Publicado 29/12/2021 15:06

Rio - O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, apresenta melhora após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo isquêmico. De acordo com o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, o veterano está consciente. Arnaldo Jabor está internado desde o dia 16 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"O Sr. Arnaldo Jabor continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Encontra-se consciente, em fase de recuperação do Acidente Vascular Isquêmico e melhora progressiva do quadro neurológico. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma", diz o boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta-feira.