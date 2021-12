Nego do Borel dá mergulho no mar e se diverte com amigos na praia

Rio - Nego do Borel aproveitou o finalzinho da tarde desta quarta-feira para curtir uma praia. O funkeiro esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com alguns amigos. Enquanto esteve no local, o cantor deu um mergulho no mar e se divertiu jogando bola. Simpático, Nego do Borel também posou para fotos com alguns admiradores e cumprimentou o paparazzo que o estava fotografando.

